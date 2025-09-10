iPhone 17'nin tanıtılmasının ardından 4 iPhone modeli satıştan kaldırıldı

Apple, dün gece merakla beklenen yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi, bu lansmanın ardından bazı eski modellerin resmi satışına son verildi.

SATIŞTAN KALDIRILAN IPHONE MODELLERİ

Yeni modellerin gelişiyle birlikte iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın, Apple Store üzerinden satışı sona erdi. Bu dört model artık doğrudan Apple'dan satın alınamayacak.

BU MODELLERİ ALMAK YİNE DE MÜMKÜN MÜ

Apple'ın satışı durdurmuş olmasına rağmen kullanıcılar, bu modellere ithalatçılar ve çeşitli teknoloji mağazaları üzerinden Apple garantili olarak uzun bir süre daha ulaşabilecekler.

Satıştan kaldırılan modellerin yerini alan yeni iPhone 17 serisi ise 12 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 77 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla 19 Eylül'de raflardaki yerini alacak.