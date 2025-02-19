iPhone 17'nin temel modelinde tasarım değişikliği olmayacak

Haber Merkezi

Apple'ın yeni telefonu iPhone 17, tasarım konusunda iki farklı yaklaşımla gelecek.

Temel model, iPhone 16 ile aynı tasarımı korurken, Pro ve Air modelleri Google Pixel'den ilham alan yeni bir tasarıma sahip olacak.

TEMEL MODELDE DEĞİŞİKLİK YOK

iPhone 17'nin temel modelinde, iPhone 16'daki üçlü kamera düzeni ve genel tasarım korunacak.

Bu karar, Pixel tarzı yeni tasarımı beğenmeyen kullanıcıları memnun edebilir.

PRO VE AİR MODELLERİNDE YENİ TASARIM

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air modelleri ise yatay kamera çıkıntısı ve daha ince çerçeveler gibi Pixel'den ilham alan bir tasarıma sahip olacak.

iPhone 17 modellerinin tanıtımı için henüz oldukça erken. Bu nedenle Apple, eylül ayına kadar tasarımda değişiklikler yapabilir.