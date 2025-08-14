iPhone 18 modelleri hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı

Apple'ın 2026 yılında tanıtması beklenen iPhone 18 serisiyle ilgili heyecan verici bir iddia yeniden gündeme geldi.

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, seriye güç verecek olan A20 çipinin temelden farklı bir tasarıma sahip olacağını belirtti.

RAM DOĞRUDAN İŞLEMCİYE ENTEGRE EDİLECEK

Kuo'ya göre Apple, A20 çipinde TSMC'nin yeni WMCM paketleme teknolojisini kullanacak.

Bu teknoloji, RAM'in işlemcinin yanında ayrı bir parça olmak yerine, doğrudan CPU, GPU ve Neural Engine ile aynı yonga plakasına entegre edilmesini sağlıyor.

DAHA YÜKSEK PERFORMANS VE DAHA UZUN PİL ÖMRÜ

Bu devrim niteliğindeki tasarım, daha hızlı performans ve artırılmış güç verimliliği sayesinde daha uzun pil ömrü vadediyor.

Ayrıca, A20 çiplerinin TSMC'nin yeni 2nm süreciyle üretilmesi bekleniyor; bu da performansı daha da artıracak bir diğer önemli gelişme.

iPhone 18 modellerinin tanıtılmasına epey zaman var. Bu nedenle telefonlar hakkında ortaya çıkan bu detaylar birer iddiadan ibaret.