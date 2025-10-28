iPhone 18 modellerinin kamera özellikleri belli olmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için değişken diyafram teknolojisi üzerinde çalıştığı zaten bildirilmişti.

Şimdi ise "Digital Chat Station"dan gelen yeni bir söylenti, kamera konusunda ek bir yükseltmeyi daha ortaya çıkardı.

48 MP TELEFOTO VE GENİŞ DİYAFRAM

İddiaya göre her iki üst düzey model de 48 MP çözünürlüğünde bir telefoto sensöre sahip olacak.

Bu sensörün diyafram açıklığı, iPhone 17 Pro'daki F/2.2'den daha geniş (muhtemelen F/2.0) olacak.

Daha geniş diyafram açıklığı, sensöre daha fazla ışığın girmesine olanak tanıyacak. Bu iyileştirme, iPhone 18 Pro'nun özellikle düşük ışıklı ortamlarda üstün görüntü kalitesi sunmasını sağlayacak.

Değişken diyafram açıklığı özelliğinin ise birincil (ana) sensöre eklenmesi bekleniyor.

IPHONE 18 PRO LANSMANINDA BAZ MODEL OLMAYABİLİR

Sızıntı, lansman takvimiyle ilgili de önemli bilgiler içeriyor. Temel iPhone 18 modelinin, Eylül ayındaki iPhone 18 Pro lansmanında yer almayacağı iddia ediliyor.

Apple'ın bu hamlesinin ilk katlanabilir iPhone modeline yer açmak için yapıldığı belirtiliyor. İhbarcıya göre temel iPhone 18, iPhone 18e ile birlikte 2027 başlarında piyasaya sürülecek.