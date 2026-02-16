iPhone 18 Pro sızdırıldı: İşte telefonda olması beklenen 6 özellik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi serisinin yeni üyesi iPhone 18 Pro hakkında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sızdırılan son bilgilere göre cihaz, tasarımı ve güçlü donanımıyla kullanıcıları bir üst modele geçmeye teşvik edecek önemli yenilikler barındırıyor.

1. YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Apple'ın yeni Pro serisinde siyah renk seçeneğine yer vermeyerek kahverengi, mor ve bordo olmak üzere üç farklı titanyum renk alternatifi sunacağı iddia ediliyor.

2. DAHA KÜÇÜK DİNAMİK ADA

Ayrıca bazı Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasıyla birlikte Dinamik Ada yapısının önceki nesillere kıyasla daha küçük bir tasarıma kavuşacağı belirtiliyor.

3. GELİŞMİŞ KAMERA

Akıllı telefonun daha geniş diyafram açıklığına sahip gelişmiş bir telefoto lens ile geleceği ve Pro Max modelinin ana kamerasında değişken diyafram seçeneği sunulacağı da gelen bilgiler arasında..

4. APPLE ÜRETİMİ C2 MODEM

Bağlantı tarafında ise cihazların, hücresel ağlardan uzaktayken uydu üzerinden 5G erişimi sağlayabilme potansiyeli taşıyan yüksek verimli Apple C2 modem ile donatılacağı ifade ediliyor.

5. YENİ NESİL A20 PRO İŞLEMCİ

Performans artışı vadeden 2nm üretim sürecinden geçen yeni nesil A20 Pro çipi, cihazın işlem gücünü ve enerji verimliliğini tamamen üst seviyeye taşıyacak.

6. DAHA BÜYÜK BATARYA

Bu verimliliğe ek olarak iPhone 18 Pro Max modelinde batarya kapasitesinin 5200 mAh seviyesine yükseltilerek kullanıcılara çok daha uzun bir şarj ömrü sunulması bekleniyor.

iPHONE 18 PRO FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK

Donanım tarafında yaşanan tüm bu büyük yükseltmelere rağmen şirketin yeni seride herhangi bir fiyat artışına gitmeyeceği söyleniyor.

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro modeli 1099 dolardan, daha büyük ekrana sahip olan iPhone 18 Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak.