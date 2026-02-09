KAAN yeni nesil konseptiyle dünya sahnesine çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Riyad’da düzenlenen fuarda ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere tanıtıyor.

Fuarda, TUSAŞ’ın tanıtım faaliyetlerine teknoloji odaklı yeni bir konsept eklendi.

Önceki fuarlarda ağırlıklı olarak ölçekli ve hareketsiz maketler kullanılırken, bu kez KAAN ve ANKA III platformlarıyla oluşturulan OKU (Otonom Kol Uçuşu) konseptinin hareketli sunumu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

OKU KONSEPTİ ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Arka plandaki led ekranlardaki videoyla senkron şekilde desteklenen konseptle KAAN ve iki yanındaki ANKA III'ler hangardan çıkıp bazı manevralarla taarruz görevi gerçekleştiriyor.

TUSAŞ'ın bu yeni tanıtımı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.

OKU, modern hava harp doktrinindeki "insanlı-insansız takımlanma" (MUM-T/Manned-Unmanned Teaming) yaklaşımının Türkiye'deki karşılığını oluşturuyor. Bu konsept, KAAN gibi pilotlu uçakların ANKA III gibi insansız jetlerle bir "kol" halinde birlikte görev yapabilmesini içeriyor.

TUSAŞ, bunun yanında standındaki 4 dokunmatik ekranla ürünlerini dijital olarak ziyaretçilerle buluşturuyor. Ziyaretçiler ekranlar aracılığıyla ürünlerle ilgili birçok detaya ulaşıyor, 360 derece inceleyebiliyor, videolarını izleyebiliyor.

Söz konusu konsept, bu yıl Endonezya, Malezya ve İngiltere'de yapılacak fuarlarda da kullanılacak.

TUSAŞ, benzer uygulamaları HÜRJET ve GÖKBEY platformları için de yapacak.

"GÜZEL BİR KONSEPT, DAHA DA GELİŞECEK 6. NESİL GİBİ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dünyanın dijitalleştiğine işaret ederek dijitalde yapılan birçok şeyin artık gerçeğe çok yakın olduğunu, hatta senaryolar dahilinde bunu gerçekleştirme imkanı bulunduğunu söyledi.

Daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde ürünlerini nasıl tanıtabileceklerini değerlendirdiklerini dile getiren Demiroğlu, ortaya böyle bir konsept çıktığını belirtti. Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir konsept, daha da gelişecek 6. nesil gibi. Ama ürünlerimizi dijital ortamda, gelen, ilgilenen kişilere yönelik olarak terzi usulü hazırlanmış paketlerle sunmayı planlıyoruz. Çok üst seviyede bir ziyaretçimize onun isteyeceği bilgileri ihtiva eden paketi, daha detaya inmek isteyenlere daha detay ama genelde hepsinin bir arada tadında olduğu bir konsepti sunabileceğiz. Bunu da dijitalle yapabiliyorsunuz. Buna bir müddet sonra yapay zeka da eklenir. Böyle bir konseptle ilk defa bu fuarda karşınızda çıkmış bulunuyoruz."

KAAN SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA

Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a ilgisi ve olası işbirliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, KAAN'ın Türkiye ve TUSAŞ için çok katmanlı ve kapsamlı bir ekosistem projesi olduğunu söyledi.

Projeye dahil olmak isteyen ülkeler bulunduğuna işaret eden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan'dı. Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde, belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor süreç, çünkü hükümetler arası bir mutabakatla ve plan, proje, programla yapılması lazım. Her seviyede, Cumhurbaşkanımız seviyesinde bu projeye destek en üst düzeyde, en güçlü olduğu şekliyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyeyim."

"DİREKT SATIN ALIM DA OLABİLİR, PROJEYE EN ÜST SEVİYEDE DAHİL OLMAK DA"

"Suudi Arabistan ile işbirliği modelinin Endonezya'dakine benzer mi, farklı mı olacağı" sorusunu Demiroğlu şöyle yanıtladı:

"Bunların hepsi tartışılan, konuşulan konular. Ülkelerin isteklerine, altyapılarına bağlı, kaç tane almak istediklerine bağlı olarak değişebilecek bir model ama hepsi masada. Yani direkt satın alım da olabilir, projeye en üst seviyede dahil olmak da olabilir ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hangisini seçecekler, biz hepsine açığız. Adetler de konuşuluyor 20 var, 50 var. Bunlar konuşulan, dediğim gibi modele göre değişiklik arz eden sayılar. Mesela burada nihai montaj hattı veya daha ilerisini kurmak isterseniz 20 taneyle fizibilitesi doğru çıkmaz. Daha yüksek bir rakam olması, 50, 100 olması lazım. Hangi modelin seçileceğine, hangi seviyede katılınacağına bağlı olarak bu rakamlar değişir ama 3-5 olmayacağı kesin."

TUSAŞ SUUDİ ARABİSTAN OFİSİ İÇİN GERİ SAYIM

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik de geçen sene yoğun bir çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Demiroğlu şöyle dedi:

"Bu sene yine devam edecek, hatta bu fuar esnasında yine görüşmelerimiz olacak bu konuda. Yavaş da olsa ilerleyen bir proje. İlgileri var, hem askeri kullanımlarında hem de sivil alanlarda, 'offshore'da kullanım alanlarında düşünceleri var. Ben inanıyorum ki KAAN'ın da konseptiyle beraber el ele yürüyecek, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna da uygun bir modelle hem KAAN'ı hem GÖKBEY'i Suudi Arabistan'da üretme ihtimalimiz de başta olmak üzere görüşmeler var."

Suudi Arabistan'ın savunma sanayi için önemli bir potansiyel sunduğunu dile getiren Demiroğlu şunları söyledi: