Tesla Şubat 2026 Fiyat Listesi: Tesla modelleri ve güncel fiyatları

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel fiyat listesiyle yeniden gündemde.

Sıfır emisyonlu sürüş, ileri sürüş destek sistemleri ve yazılım odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Tesla'nın Model Y, Model 3 ve diğer versiyonları, araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve kampanyaların da etkisiyle şekillenen yeni fiyatlar, "Tesla fiyatı ne kadar" sorusunu yeniden masaya taşıdı.

Tesla’nın Şubat 2026 güncel fiyat listesini, modellerine göre derledik.

İşte, güncel fiyatlar...

TESLA MODEL Y GÜNCEL FİYATI 2026

Model Y – Arkadan Çekiş: 2.349.300 TL

Model Y – Premium Long Range Arkadan Çekiş: 3.392.640 TL

Model Y – Premium Long Range 4 Çeker: 3.998.400 TL

Model Y – Performance 4 Çeker: 4.418.400 TL

DİĞER TESLA MODELLERİ

Tesla Model 3 2026 ~1.8 – 2.2 milyon TL

Tesla Model 3 Performance ~2.2 milyon TL

Tesla Model X 2026 ~3.6 – 3.9 milyon TL

Tesla Model S 2026 ~3.4 – 3.7 milyon TL

Tesla Roadster 2026 (özel) ~10 – 10.5 milyon TL

Tesla Cybertruck ~4.5 – ~4.6 milyon TL

Tesla Model Y L Edition / Juniper ~1.7 – 2.0 milyon TL

Tesla Model Q / Model 2 (konsept / beklenen) ~1.0 – 1.2 milyon TL