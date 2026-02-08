Tesla Şubat 2026 Fiyat Listesi: Tesla modelleri ve güncel fiyatları

- Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel fiyat listesiyle gündemde.
- Tesla'nın Model Y, Model 3 ve diğer modellerinin fiyatları döviz kuru, vergi ve kampanyalarla değişiyor.
- Model 3 fiyatları 1.8 – 2.2 milyon TL, Model X fiyatları 3.6 – 3.9 milyon TL arasında değişiyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel fiyat listesiyle yeniden gündemde.
Sıfır emisyonlu sürüş, ileri sürüş destek sistemleri ve yazılım odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Tesla'nın Model Y, Model 3 ve diğer versiyonları, araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.
Döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve kampanyaların da etkisiyle şekillenen yeni fiyatlar, "Tesla fiyatı ne kadar" sorusunu yeniden masaya taşıdı.
Tesla’nın Şubat 2026 güncel fiyat listesini, modellerine göre derledik.
İşte, güncel fiyatlar...
TESLA MODEL Y GÜNCEL FİYATI 2026
- Model Y – Arkadan Çekiş: 2.349.300 TL
- Model Y – Premium Long Range Arkadan Çekiş: 3.392.640 TL
- Model Y – Premium Long Range 4 Çeker: 3.998.400 TL
- Model Y – Performance 4 Çeker: 4.418.400 TL
DİĞER TESLA MODELLERİ
Tesla Model 3 2026 ~1.8 – 2.2 milyon TL
Tesla Model 3 Performance ~2.2 milyon TL
Tesla Model X 2026 ~3.6 – 3.9 milyon TL
Tesla Model S 2026 ~3.4 – 3.7 milyon TL
Tesla Roadster 2026 (özel) ~10 – 10.5 milyon TL
Tesla Cybertruck ~4.5 – ~4.6 milyon TL
Tesla Model Y L Edition / Juniper ~1.7 – 2.0 milyon TL
Tesla Model Q / Model 2 (konsept / beklenen) ~1.0 – 1.2 milyon TL