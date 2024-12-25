iPhone 18 Pro'nun değişken diyaframlı kameraya sahip olacağı söyleniyor

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Apple, iPhone 18 Pro modelinde değişken diyafram açıklığına sahip bir kamera kullanmaya hazırlanıyor.

Bu teknoloji, Android telefonlarda daha önce kullanılmış olsa da iPhone'larda ilk kez yer alacak.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM NEDİR

Değişken diyafram, kameranın lensine giren ışık miktarını kontrol etmeye yarar. Daha geniş bir diyafram, düşük ışıkta daha iyi performans ve daha sığ bir alan derinliği sağlar.

Daha dar bir diyafram ise daha fazla alanın odakta olmasını ve daha az ışık girmesini sağlar.

iPHONE 18 PRO'DA KAMERA YENİLİKLERİ

iPhone 18 Pro'nun ana kamerası, değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraf çekerken ışık kontrolünü daha hassas bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

ANDROİD'DE DAHA ÖNCE KULLANILMIŞTI

Değişken diyafram teknolojisi, Samsung Galaxy S9, Galaxy S10 ve Huawei Mate 50 Pro gibi Android telefonlarda daha önce kullanılmıştı.

Xiaomi 14 Ultra ise f/1.42'den f/4.0'a kadar değişken diyafram kontrolüne sahip bir kamera sistemi sunuyor.

iPhone 18 Pro'nun, daha büyük bir görüntü sensörüne ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olması bekleniyor.