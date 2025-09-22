iPhone Air, Apple'ın yakında çıkacak katlanabilir telefonuna dair ipuçları veriyor

Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone modeli hakkında önemli yeni bilgiler ortaya çıktı.

Bloomberg'den güvenilir kaynak Mark Gurman, cihazın tasarımına ve üretimine dair dikkat çekici iddialarda bulundu.

TASARIM İPUCU: İKİ TANE IPHONE AIR

Gurman'a göre, katlanabilir iPhone tasarımı yan yana yerleştirilmiş iki adet iPhone Air'a benzeyebilir.

Bu durum, Apple'ın ultra ince iPhone Air'ı gelecekteki katlanabilir cihazının bir prototipi olarak geliştirmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendiriyor.

Tasarımın "teknik açıdan harika" olacağı ve titanyum bir kasaya sahip olacağı da söylentiler arasında.

ÜRETİM, FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Gurman, daha önceki Hindistan iddialarına rağmen Apple'ın bu katlanabilir iPhone'u Çin'de üreteceğini öne sürdü.

Cihazın başlangıç fiyatının ise muhtemelen 2 bin dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Merakla beklenen "iPhone Fold" modelinin, iPhone 18 serisiyle birlikte önümüzdeki sonbaharda, yani muhtemelen Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor.

Ancak satışa çıkışının, iPhone X'te olduğu gibi ekim veya kasım ayına ertelenebileceği de belirtiliyor.