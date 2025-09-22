iPhone Air dayanıklılık testini geçti: Şimdiye kadarki en sağlam iPhone

Apple'ın en yeni ve en ince modeli olan iPhone Air, popüler YouTuber JerryRigEverything tarafından yapılan zorlu dayanıklılık testinden başarıyla geçti.

Test sonuçları, Apple'ın bu modelin şimdiye kadarki en dayanıklı iPhone olduğu iddiasını doğruladı.

ÇİZİLME TESTİNDE REKOR SEVİYE

Testlerde en çok dikkat çeken noktalardan biri, Apple'ın ikinci nesil Seramik Kalkanı (Ceramic Shield 2) cam teknolojisi oldu.

Normal camlar 6. seviyede çizilirken, iPhone Air'ın ekranı 6. seviyede hiçbir iz bırakmadı ve 7. seviyede sadece hafif çizikler gösterdi.

Bu sonuç, Apple'ın yeni nesil ekranının eskisinden üç kata kadar daha çizilmeye dayanıklı olduğu iddiasını destekliyor.

BÜKÜLME VE KUVVET TESTİNİ GEÇTİ

Elle yapılan bükme testlerinde telefon baskı altında esnedi ancak kırılmadan orijinal düz şekline geri dönmeyi başardı. YouTuber, telefonu kırmak için mekanik bir cihaza başvurmak zorunda kaldı.

Mekanik testte ise iPhone Air, 98 kg'dan fazla noktasal kuvvete dayandıktan sonra kırıldı.

Kırılma anında bile arka camın sağlam kalması ve dokunmatik ekranın çalışmaya devam etmesi, cihazın dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı.