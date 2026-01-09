iPhone Air modeline rakip geldi: Honor Magic 8 Pro Air özellikleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, Çin pazarında merakla beklenen yeni akıllı telefonu Magic 8 Pro Air için tanıtım çalışmalarına başladı.

Ekim 2025'te piyasaya sürülen Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerinin ardından seriye katılan bu yeni cihaz, güçlü donanımı kompakt bir gövdede sunmayı amaçlıyor.

İNCE TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre yeni model, sadece 6,3 mm kalınlığında ve yaklaşık 158 gram ağırlığında oldukça zarif bir tasarıma sahip olacak.

Cihazın ön yüzünde ise 1.5K çözünürlük sunan 6,3 inçlik düz bir OLED ekranın yer alması bekleniyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE BATARYA PERFORMANSI

Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak telefona, MediaTek'in güçlü Dimensity 9500 yonga seti hayat verecek.

90W hızlı şarj destekli 5500 mAh batarya kapasitesi sunan modelin kablosuz şarj desteğine sahip olmayacağı iddia ediliyor.

KAMERA DETAYLARI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Siyah, beyaz, mor ve turuncu renk seçenekleriyle gelmesi beklenen cihazda, markanın iddialı olduğu telefoto kamera sensörü de yer alacak.

Honor Magic 8 Pro Air'in, 17 Şubat'taki Çin Yeni Yılı öncesinde Magic 8 RSR modeliyle birlikte resmen tanıtılması öngörülüyor.