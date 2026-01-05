iPhone alacaklar dikkat: Bataryalar uçuş esnasında şişmeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 gibi yeni model cihaz sahipleri, uçuş esnasında telefonlarının arka panelinin çerçeveden ayrıldığını bildirmeye başladı.

Kullanıcılar, uçak havadayken pillerin şiştiğini, ancak inişten sonra cihazın fiziksel olarak normale döndüğünü gözlemlediklerini ifade ediyor.

Uzmanlar, lityum pillerin zamanla gaz üretebildiğini ve bu gazın normal yer basıncında sıkışmış halde kaldığını belirtiyor.

Uçak kabini içindeki basıncın düşmesiyle birlikte bu gazın genleşerek pilin geçici olarak şişmesine neden olduğu düşünülüyor.

GÜVENLİK RİSKİ OLABİLİR

Şişlik inişten sonra kaybolsa bile, pilin genleşmesi iç contalara zarar vererek telefonun su ve toz direncini bozabiliyor.

Daha da önemlisi, hasar görmüş bir pil aşırı ısınma ve yangın riskini artırdığı için bu durum "zorunlu pil değişimi" gerektiren ciddi bir sorun.

KANIT İÇİN FOTOĞRAF ŞART

Uçuş sırasında böyle bir durumla karşılaşan kullanıcıların derhal kabin ekibini bilgilendirmesi ve güvenliyse cihazın fotoğrafını çekmesi öneriliyor.

Apple servislerinden destek alabilmek için, pillerin kendiliğinden normale döndüğü durumlarda havada çekilen kanıt fotoğrafları oldukça önemli.