iPhone modelleri iOS 18.2 ile daha akıllı hale geliyor

Haber Merkezi

Apple uzmanı Mark Gurman, iOS 18.2 ile birlikte Apple Intelligence'ın önemli bir sıçrama yaptığını açıkladı. Aralık ayında yayınlanması beklenen güncelleme, yapay zeka destekli bir dizi yeni özellik getirecek.

GELİŞMİŞ CHATGPT

iOS 18.2 ile birlikte ChatGPT, Apple Intelligence'a entegre ediliyor. Bu entegrasyon, kullanıcıların modern yapay zeka hizmetlerine erişimini sağlayacak.

Apple'ın ayrıca Google Gemini ve diğer sohbet robotlarını da entegre etmeyi planladığı belirtiliyor.

Apple Intelligence içindeki ayarlar paneli, birden fazla sohbet robotu için yer ayrıldığını gösteriyor. Bu da kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklı sohbet robotları arasında seçim yapabileceği anlamına geliyor.

Image Playground, iOS 18.2 ile gelen bir diğer önemli özellik. Kullanıcılar, bu uygulama ile fotoğraflarını kullanarak özel resimler oluşturabilecek ve önceden ayarlanmış temalar üzerinde çizim yapabilecekler.

iOS 18.2, Apple Intelligence için önemli bir adım olarak görülüyor. Güncelleme, Apple'ın yapay zeka alanındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Birden fazla sohbet robotunun entegrasyonu, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirecek ve zenginleştirecek gibi görünüyor.

SİRİ YENİLEMESİ İÇİN BEKLEMEK GEREKECEK

Daha kapsamlı bir Siri yenilemesi için ise iOS 18.4'ü beklemek gerekecek. Bu yenileme ile Siri, kişisel bağlam ve ekran analizi gibi özelliklerle daha da akıllı hale gelecek.