iPhone sahipleri, daha iyi yapay zeka için Samsung'a geçebilir

Haber Merkezi

Apple ve Samsung, akıllı telefonlarında yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Ancak, yapılan bir anket iPhone kullanıcılarının Samsung kullanıcılarına göre yapay zeka konusunda daha fazla memnuniyetsiz olduğunu ortaya koydu.

SellCell tarafından yapılan ankete göre, iPhone kullanıcılarının yüzde 73'ü ve Galaxy sahiplerinin yüzde 87'si yapay zeka özelliklerinin çok az değer kattığını veya hiç katmadığını düşünüyor.

KULLANICILARIN ÇOĞU YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ KULLANMIYOR

iPhone kullanıcılarının yüzde 58'i ve Samsung kullanıcılarının yüzde 53'ü, henüz yapay zeka özelliklerini kullanmaya başlamadı.

Özellikleri deneyenlerin çoğu ise yazım araçlarını ve bildirim özetlerini en faydalı buluyor.

İPHONE KULLANICILARI DAHA İSTEKLİ

Ankete katılan iPhone kullanıcılarının yüzde 16,8'i, daha iyi yapay zeka özellikleri için Samsung telefon almaya istekli olduğunu belirtiyor. Samsung kullanıcılarında ise bu oran sadece yüzde 9,7.

APPLE'IN MARKA BAĞLILIĞI DÜŞÜYOR

Apple, geleneksel olarak yüksek marka bağlılığıyla biliniyor. Ancak, yapay zeka konusunda yaşanan memnuniyetsizlik, iPhone kullanıcılarının Android telefonlara geçme ihtimalini artırabilir.

iPhone kullanıcıları, yapay zeka özellikleri için Samsung kullanıcılarından daha fazla ödeme yapmaya hazır görünüyor.

Bu durum, Apple'ın yapay zeka özelliklerini geliştirerek iPhone'ları daha cazip hale getirebileceğini gösteriyor.