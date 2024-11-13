iPhone SE 4, 48MP kamera ve yenilenmiş tasarımla martta geliyor

Haber Merkezi

Apple, 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 4 ile uygun fiyatlı telefon serisinde yeni bir döneme giriyor.

SE serisinde ilk kez çentikli büyük bir ekrana sahip olması beklenen telefon, eskiyen Touch ID düğmesi ve 4.7 inçlik küçük ekranından vazgeçiyor.

KAMERALAR ÜRETİME GİRDİ

Güvenilir kaynaklara göre, Apple'ın kamera tedarikçilerinden biri olan LG Innotek, iPhone SE 4'ün kamera modülünün pilot üretimine başladı.

LG'nin Apple'ın iPhone'ları için bileşenleri gerçek cihazların lansmanından yaklaşık çeyrek önce stoklamaya başladığı göz önüne alındığında, iPhone SE 4'ün mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

48 MP KAMERA İLE GELİYOR

iPhone SE 4'ün kamera tarafında da önemli bir yükseltme bekleniyor. Geçmişteki 12 MP kameraların yerini, 48 MP'lik bir sensörün alması bekleniyor. Bu da telefonun fotoğraf ve video kalitesinde önemli bir artış sağlayacak.

ESKİ VE YENİ TASARIMIN KARIŞIMI

iPhone SE 4, eski ve yeni iPhone modellerinin tasarım özelliklerini bir araya getirecek. Bildirildiğine göre OLED ekrana sahip ilk iPhone SE modeli olacak.

Apple, iPhone SE 4'ün maliyetini düşük tutmak için bazı bileşenlerde birkaç yıl geriden gelen teknolojileri kullanacak.

The Elec'e göre, iPhone SE 4'ün arka tasarımı iPhone 16'ya dayanırken, ön tarafı iPhone 13'ten alınacak.

BÜYÜK EKRAN VE UYGUN FİYAT

iPhone SE 4, 6.1 inçlik OLED ekranıyla şu ana kadarki en büyük iPhone SE modeli olacak.

Apple, iPhone SE 4'ün başlangıç fiyatını 499 dolar olarak belirlemeyi hedefliyor. Şirket, yılda yaklaşık 20 milyon adet satmayı planlıyor.