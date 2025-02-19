iPhone SE 4 hızlı değer kaybedebilir: İşte nedeni

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Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4, diğer iPhone modellerine göre daha hızlı değer kaybedebilir.

SellCell tarafından yapılan araştırmaya göre, iPhone SE modelleri, amiral gemisi iPhone'lara kıyasla 1,5 kat daha hızlı değer kaybediyor.

DEĞER KAYBININ NEDENLERİ

Bütçe dostu olması: iPhone SE 4, uygun fiyatı nedeniyle eski teknoloji ve tasarımları kullanıyor. Bu durum, telefonun daha hızlı değer kaybetmesine neden olabilir.

SE serisi algısı: iPhone SE serisi, "bütçe telefonu" olarak algılanıyor. Bu algı, telefonun ikinci el piyasasındaki değerini düşürebilir.

iPhone SE modelleri, lansmandan sonraki ilk ayda yüzde 40'ın üzerinde değer kaybediyor. Altı ay sonra ise bu oran yüzde 60'a kadar çıkabiliyor.

İPHONE 16E İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Apple, iPhone SE 4'ün adını iPhone 16E olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişiklikle, telefonun iPhone 16 ailesinin bir parçası olarak algılanması ve değer kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak, bu stratejinin ne kadar etkili olacağı belirsiz.

Amiral gemisi iPhone'lar, daha iyi değer koruyor. Bu modeller, lansmandan altı ay sonra %30'dan daha az değer kaybediyor.