iPhone SE 4 kamerası nasıl olacak: İşte tüm söylentiler

Haber Merkezi

iPhone SE 4, Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisi SE'nin en yeni üyesi olacak. Telefonun Mart 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. SE 4 ile ilgili birçok söylenti dolaşırken, en çok merak edilen konulardan biri de kamerası.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ANA KAMERA

Sızıntılara göre Apple, iPhone SE 4'ü iPhone 15 ve 16'nın ana kameralarıyla aynı çözünürlüğe sahip 48 megapiksellik bir kamera ile donatacak.

Ancak, bu modellerin aksine iPhone SE 4, yalnızca tek bir arka kameraya sahip olacak.

FUSION KAMERA İHTİMALİ

Apple'ın iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde, özel bir telefoto lens olmadan 2x optik kalitede yakınlaştırma sağlayan bir "Fusion" kamera bulunuyor.

iPhone SE 4'ün bu özelliği içerip içermeyeceği henüz net değil, ancak tek kamera kurulumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yararlı bir ekleme olabilir.

ÖNDE DE İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR

Ön kamera ile ilgili henüz bir sızıntı yok, ancak iPhone SE 4'ün iPhone SE 3'teki 7 MP'lik eski kamerayı koruması pek olası değil. Ön kameranın da 12 MP'ye yükseltilmesi bekleniyor.

iPhone SE 4'ün kamerasıyla ilgili sızıntılar, telefonun görüntü kalitesi konusunda önemli bir adım atacağını gösteriyor.

48 MP'lik ana kamera ve geliştirilmiş ön kamera, kullanıcıların daha kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmelerini sağlayacak.

Ancak, görüntü sensörleri ve görüntü işleme gibi faktörler performansta önemli bir rol oynadığından, iPhone 15 ve iPhone 16 ile aynı görüntü kalitesini beklemek doğru olmayabilir.