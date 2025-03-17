iPhone serisinde yeni bir dönem başlıyor: Karşınızda iPhone 17 Ultra

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Gelen bilgilere göre Apple, eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone serisine, iPhone 17 Ultra adı altında yeni bir model daha ekleyecek.

iPhone 17 Ultra, iPhone 17 Pro'dan farklı olarak daha küçük bir Dinamik Ada'ya sahip olacak. Tedarik zinciri kaynaklarına göre, bu özellik yalnızca Ultra modeline özel olacak.

Ayrıca, Ultra'nın daha büyük bir batarya için daha kalın bir tasarıma sahip olacağı ve daha yüksek kapasiteli bir batarya ile geleceği söyleniyor.

ULTRA MARKASI VE STRATEJİK HAMLELER

Apple'ın Ultra markasını kullanması, şirketin iki üst düzey modeli arasında net bir ayrım yaratmasına yardımcı olacak.

Apple, bu markayı en güçlü çipleri ve en iyi saatleri için kullanıyor. iPhone 17 Ultra etiketi, telefonun premium bir model olarak statüsünü yükseltecek.

iPhone 17 Ultra, Samsung'un Galaxy S25 Ultra modeline rakip olarak konumlandırılabilir.

Apple, bu hamleyle amiral gemisi pazarındaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor. Ayrıca, şirketin katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı ve bu nedenle adlandırma stratejisini yeniden düzenlemek istediği belirtiliyor.

iPhone 17 serisiyle ilgili diğer söylentiler arasında, Plus modelinin iPhone 17 Air olarak adlandırılacak ince bir modelle değiştirileceği yer alıyor.