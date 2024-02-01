iPhone'lar 2027'ye kadar Qualcomm modemlerini kullanacak Qualcomm, Apple ile olan anlaşmayı uzattıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında, iPhone'lar 2027'ye kadar Qualcomm modemlerinden güç alacak.

ensonhaber.com

Qualcomm, 2024'ün ilk finansal raporunda, Apple ile olan modem çipi lisans anlaşmasını Mart 2027 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı. Böylece, Apple ile Qualcomm arasındaki mevcut anlaşma iki yıl daha uzamış oldu.

Çünkü Apple, kendi modemlerini üretme planlarında başarılı olamamıştı. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç iPhone modelinde Qualcomm modemleri karşımıza çıkmaya devam edecek.

Qualcomm doğruladı

Haber, şirketin 2024 ilk mali çeyreği raporunda Qualcomm CEO'su Cristiano Amon tarafından doğrulandı.

Amon'a göre Qualcomm, 5G modemlerinin lisansını Mart 2027'ye kadar Apple'a vermeye devam edecek.

Apple, Qualcomm ile uzatılan anlaşma hakkında henüz yorum yapmasa da bu haber pek de sürpriz değil.

Apple, yıllardır Qualcomm'un yerini alacak kendi 5G modemlerini geliştirmeye çalışıyor. Şirket, 2019'da Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.

Bu satın alma, Apple'a 17 binden fazla patent ve 2 binden fazla Intel çalışanı kazandırdı. Ancak tüm bu çabalar ABD merkezli şirkete yardım etmeye yetmedi.

Konuya aşina olan kişilere göre, Apple'ın ürettiği prototipler, performans ve verimlilik açısından Qualcomm'un modemlerinden daha iyi performans gösteremedi.