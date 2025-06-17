iPhone'lar artık WhatsApp ve Gmail'den gelen doğrulama kodlarını okuyabilecek

Haber Merkezi

iPhone'ların en pratik özelliklerinden biri olan tek kullanımlık doğrulama kodlarını otomatik doldurma özelliği, eylül ayında yayınlanacak iOS 26 ile çok daha yetenekli hale geliyor.

Şimdiye kadar sadece Mesajlar uygulaması üzerinden gelen SMS kodlarında çalışan bu özellik, artık üçüncü taraf uygulamaları da destekleyecek.

IPHONE'DA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA DESTEĞİ

Yazılımcı Jane Manchun Wong tarafından fark edilen bu yenilik sayesinde, artık Gmail, WhatsApp veya diğer uygulamalar üzerinden gelen doğrulama kodlarını da klavyenin hemen üstünde görebileceksiniz.

Bu, kodu kopyalayıp yapıştırmak için uygulamalar arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

Örneğin, size e-posta ile gelen bir tek kullanımlık kodu, artık e-posta uygulamasını açmanıza gerek kalmadan doğrudan ilgili alana ekleyebileceksiniz. Bu, güvenlik ve giriş süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracak.

MAC'LERDE DE KAPSAM GENİŞLİYOR

Benzer bir geliştirme, macOS Tahoe güncellemesi ile Mac bilgisayarlara da geliyor. Şimdiye kadar MacBook'lardaki otomatik doldurma özelliği yalnızca Apple'ın kendi tarayıcısı Safari ile sınırlıydı.

Yeni güncellemeyle birlikte bu destek, Google Chrome gibi üçüncü taraf tarayıcıları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bu, hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, Mac'inizde de kusursuz bir otomatik doldurma deneyimi yaşayacağınız anlamına geliyor.