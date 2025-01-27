iPhone'lar bir yılda ne kadar değer kaybediyor: İşte cevabı

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Eski iPhone'larınızı saklamak yerine satarak para kazanabilirsiniz. Back Market'in araştırmasına göre, birçok kişi eski iPhone'larını saklayarak değer kaybetmesine neden oluyor.

iPhone'lar, tıpkı arabalar gibi zamanla değer kaybediyor. Back Market, bir iPhone'un bir yıl içinde değerinin yüzde 36'sını kaybettiğini açıkladı.

"ESKİ İPHONE'LARINIZI SATIN"

Back Market, eski iPhone'larınızı saklamak yerine satmanızı öneriyor. Şirket, eski iPhone'larınızı değer kaybetmeden satabileceğiniz bir platform da sunuyor.

Back Market'in araştırmasına göre, insanların eski iPhone'larını saklamasının nedenleri şunlar:

Tekrar kullanma ihtimali (Yüzde 51)

Nasıl satılacağını bilmeme (Yüzde 40)

Eski cihazı unutma (Yüzde 20)