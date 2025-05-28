iPhone'lar gelecekte 200 MP kameralara sahip olacak

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Apple'ın, 200 megapiksellik bir kamera sensörü üzerinde çeşitli testler yaptığı ortaya çıktı.

Son sızıntıya göre, bu yüksek çözünürlüklü sensör, ufukta önemli tasarım değişiklikleri fısıltılarıyla gelecekteki iPhone modellerinin yeteneklerini yeniden tanımlayabilir.

YENİ SENSÖR VE EKRAN TEKNOLOJİLERİ

Digital Chat Station, Apple'ın muhtemelen yaklaşan bir iPhone'un ana kamerası için tasarlanmış 200 megapiksellik bir sensörü aktif olarak test ettiğini açıkladı.

2025'te piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 17 serisinin tasarımı büyük ölçüde tamamlanmış olsa da bu son teknoloji sensörün, Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'u olan iPhone 19'da (2027) piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Blog yazarı ayrıca, iPhone 18 için ekran altı Face ID'li delikli ekran ve iPhone 19 için hem Face ID'nin hem de ön kameranın ekranın altına yerleştirildiği gerçek tam ekran dahil olmak üzere önümüzdeki üç yıl içinde önemli tasarım değişikliklerine işaret etti.