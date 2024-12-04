iPhone'lar premium akıllı telefon pazarında zirvede

Haber Merkezi

iPhone 15 serisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta büyük bir başarı elde etti.

Yeni bir pazar araştırmasına göre, premium akıllı telefon segmentinde iPhone modelleri açık ara önde gidiyor.

İPHONE, SATIŞLARDA ZİRVEDE

2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapında en çok satan ilk 10 akıllı telefon şu şekilde:

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy A15 4G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A05

Redmi 13C 4G

Samsung Galaxy A35

iPhone 14

Samsung Galaxy S24

ANDROID, UCUZ MODELLERLE SINIRLI

Listenin geri kalanında ise Android telefonlar yer alıyor. Ancak bu Android telefonlar genellikle Samsung'un uygun fiyatlı modelleri.

Samsung Galaxy A15 gibi cihazlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekse de premium segmentte rekabet edebilecek özelliklere sahip değil.

İPHONE 14, GALAXY S24'TEN DAHA ÇOK SATIYOR

Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise iPhone 14'ün hala Galaxy S24'ten daha çok satıyor olması. Bu durum, iPhone'un marka değerini ve kullanıcılar arasındaki popülaritesini gösteriyor.