iPhone'lar premium akıllı telefon pazarında zirvede

iPhone 15 serisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta büyük bir başarı elde etti.
Yeni bir pazar araştırmasına göre, premium akıllı telefon segmentinde iPhone modelleri açık ara önde gidiyor.
İPHONE, SATIŞLARDA ZİRVEDE
2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapında en çok satan ilk 10 akıllı telefon şu şekilde:
iPhone 15
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy A15 4G
Samsung Galaxy A15 5G
Samsung Galaxy A05
Redmi 13C 4G
Samsung Galaxy A35
iPhone 14
Samsung Galaxy S24
ANDROID, UCUZ MODELLERLE SINIRLI
Listenin geri kalanında ise Android telefonlar yer alıyor. Ancak bu Android telefonlar genellikle Samsung'un uygun fiyatlı modelleri.
Samsung Galaxy A15 gibi cihazlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekse de premium segmentte rekabet edebilecek özelliklere sahip değil.
İPHONE 14, GALAXY S24'TEN DAHA ÇOK SATIYOR
Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise iPhone 14'ün hala Galaxy S24'ten daha çok satıyor olması. Bu durum, iPhone'un marka değerini ve kullanıcılar arasındaki popülaritesini gösteriyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış