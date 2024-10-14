iPhone'larda bir ilk: iOS 18.1 ile iCloud e-posta adresi değişebilecek

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Apple kullanıcıları için uzun zamandır beklenen bir özellik sonunda geliyor! iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, iCloud e-posta adreslerini tamamen değiştirebilecekler.

Bu özellik, daha önce sadece e-posta göndermek için takma ad kullanabilen ve iCloud e-postalarını ilk belirledikleri şekilde değiştirme veya kaldırma seçeneği olmayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

AYARLAR UYGULAMASINDAN DEĞİŞTİRİLECEK

MacRumors tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, kullanıcılar artık birincil Apple Hesabı e-posta adreslerini doğrudan Ayarlar uygulamasından değiştirebilecekler.

Ayarlar uygulamasındaki aynı bölümden iCloud e-posta adresinizi de değiştirebilirsiniz.

Bu özellik, özellikle uzun zaman önce Apple Hesabı oluşturan ve o dönemde seçtikleri e-posta adresini değiştirmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık istedikleri e-posta adresini kullanarak iCloud hesaplarını yönetebilecekler.

Apple, değiştirdikten sonra eski iCloud adresinize gelen e-postaları alamayacağınız konusunda da uyarıyor.