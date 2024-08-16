iPhone'larda radyasyon seviyesi nasıl kontrol edilir: İşte 5 farklı yol iPhone'un SAR (Özgül Emilim Oranı) değerini bilmek, size zarar verip vermeyeceğini anlamanıza yardımcı olabilir. Bunu nasıl kontrol edebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi

Son yıllarda, akıllı telefon teknolojileri ilerlemiş olsa da telefonların hayatımıza getirdiği bazı olumsuz yönler de var.

Özellikle, cep telefonlarının yaydığı radyasyon miktarını belirlemek için kullanılan Specific Absorption Rate (SAR) terimi oldukça önemli. SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarını ölçen değere deniyor.

SAR DEĞERİ KAÇ OLMALI

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır.

Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor.

iPHONE'LARDA SAR DEĞERİ NASIL ÖĞRENİLİR

iPhone'unuzun SAR değerini kontrol etmek çok basit bir işlemdir. İşleri kolaylaştırmak için size bunu yapmanın 5 farklı yolunu gösteriyoruz.

1. RESMİ BAĞLANTIDAN SAR DEĞERİNİ ÖĞRENİN

iPhone SAR değerinizi kontrol etmek için resmi bir bağlantı var. Tek yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklamak.

Apple'ın resmi sayfası

Yukarıdan iPhone'u seçtikten sonra kendi modelinize tıklayın. Bir sonraki sayfada iPhone'unuzun SAR değeri ile ilgili tüm bilgilere ulaşacaksınız.

2. KUTUDAN SAR DEĞERİNİ ÖĞRENİN

Çoğu kişi, gerektiğinde garanti kapsamından yararlanmak veya yeniden satış amacıyla iPhone kutularını yanlarında bulundurmayı tercih ediyor .

Her ne olursa olsun, eğer iPhone kutunuz varsa kutuyu döndürmeniz yeterli, böylece iPhone kutusunun arkasındaki SAR değerini görebilirsiniz.

3. KULLANIM KILAVUZUNU KONTROL EDİN

iPhone kutusu dışında, iPhone'unuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için kutunun içindeki kılavuzu veya belgeleri de kontrol edebilirsiniz. Ancak kutuyu çevirmekten biraz daha uzun sürebilir.

4. SAR DEĞERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN KOD KULLANIN

Telefon uygulamasını açın.

*#07# yazıp arama tuşuna basın.

RF'ye Maruz Kalma seçeneğini seçin .

Sayfanın alt kısmındaki SAR değeri bağlantısına dokunun.

Yeni sayfada aşağı kaydırarak iPhone'unuzun SAR değerini görebilirsiniz.

5. iPHONE AYARLARINI KONTROL EDİN

Ayarlar'ı açın.

Genel'e dokunun.

Yasal ve Mevzuat'ı seçin.

RF'ye Maruz Kalma seçeneğine dokunun.

Sayfanın alt kısmındaki bağlantıya dokunun.

Burada iPhone'unuzun SAR değerini görebilirsiniz.