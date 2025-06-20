iPhone'larda sürekli çöken YouTube uygulaması için güncelleme yayınlandı

Eğer son birkaç gündür iPhone'unuzdaki YouTube uygulaması açıldıktan hemen sonra çöküyorsa veya donuyorsa, yalnız değilsiniz.

Hem Android hem de iOS platformlarında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu sorun, Google tarafından resmi olarak kabul edildi ve çözümü için bir düzeltme yayınlandı.

YAYGIN ÇÖKME SORUNU KABUL EDİLDİ

Son birkaç günde, dünya genelindeki birçok kullanıcı YouTube uygulamasının açıldıktan hemen sonra çökmesi veya yanıt vermeden donması gibi sorunlar bildirdi.

Google, resmi destek forumları üzerinden sorunu kabul ederek, durumun farkında olduklarını ve bir çözüm üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.

Geçici bir çözüm olarak, YouTube ekibi kullanıcılara uygulamayı silip cihazlarını yeniden başlattıktan sonra tekrar yüklemelerini önermişti. Bu yöntem, bazı kullanıcıların sorunu geçici olarak aşmasına yardımcı olmuştu.

ÇÖZÜM: UYGULAMAYI SİLİP YENİDEN YÜKLEYİN

Sorunun kalıcı olarak çözülmesinin ardından Google, özellikle iPhone kullanıcılarından YouTube çökme sorununu gidermek için uygulamayı manuel olarak yeniden yüklemelerini istiyor.

Bu işlem, kullanıcıların gerekli tüm düzeltmeleri içeren en son kararlı sürümü almasını garanti ediyor.

Uygulamayı yeniden yüklemek, ayrıca önceki kurulumlardan kalmış olabilecek tüm kalıcı hataları veya bozuk verileri de temizliyor.

Bazı kullanıcılar sorunun reklam engelleyicilerden kaynaklandığını iddia etse de Google bu iddiaların doğru olmadığını ve sorunun kendilerinden kaynaklandığını doğruladı.