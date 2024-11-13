iPhone'lardaki Google Chrome güncellendi: İşte yenilikler

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Google, iPhone ve iPad'lerdeki Chrome tarayıcısına bir dizi yeni özellik ekledi. Bu güncelleme, Google Lens, Google Drive, Fotoğraflar ve Haritalar entegrasyonları ile kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

GOOGLE LENS İLE GÖRSELLİ VE METİN ARAMA

En dikkat çekici yeniliklerden biri Google Lens'e gelen geliştirmeler. Artık Lens ile hem görsellerle hem de metinle aynı anda arama yapabilirsiniz.

Bir fotoğraf çekip ardından aramanızı daraltmak için anahtar kelimeler ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir yapının fotoğrafını çekip ardından tarihçesi hakkında bilgi bulmak için "tarih" kelimesini ekleyebilirsiniz.

GOOGLE DRIVE VE FOTOĞRAFLAR ENTEGRASYONU

Bir diğer kullanışlı özellik ise dosyaları ve resimleri doğrudan Google Drive ve Fotoğraflar'a kaydedebilme yeteneği.

Bu özellik, cihazınızda yer açmanıza yardımcı olabilir. Bir dosyayı Drive'a kaydetmek için, dosyayı kaydederken Google Drive seçeneğine dokunmanız yeterli.

Bir resmi Fotoğraflar'a kaydetmek için ise resme uzun basıp "Google Fotoğraflar'a Kaydet"i seçebilirsiniz.

Chrome, adresleri haritalarda görüntülemenizi de kolaylaştırıyor. Bir web sitesinde altı çizili bir adres gördüğünüzde, artık doğrudan Chrome'da konumun mini haritasını görüntülemek için üzerine dokunabilirsiniz.

Bu özellik, yol tarifi bulmak veya bir yerin nerede olduğunu görmek istediğinizde oldukça kullanışlı olabilir.