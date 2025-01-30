iPhone'lardaki kritik WhatsApp hatası giderildi

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WhatsApp, "Bir Kez Görüntüle" özelliğindeki kritik bir gizlilik açığını kapatmak için 25.2.3 sürümünü yayınladı.

iPhone kullanıcılarını etkileyen bu güvenlik açığı, tek seferlik olarak gönderilen fotoğraf ve videoların tekrar görüntülenmesine olanak tanıyordu.

AÇıK NASIL ÇALIŞIYORDU

WhatsApp'ın iOS sürümünde, Ayarlar > Depolama ve Veriler > Depolama alanını Yönet bölümüne gidilerek medya dosyaları "En Yeni"ye göre sıralandığında, "Bir Kez Görüntüle" ile gönderilen fotoğraf ve videolar tekrar görüntülenebiliyordu. Bu açık, WhatsApp'ın gizlilik vaadini ihlal ediyordu.

Güvenlik araştırmacısı Ramshath, bu açığı ilk olarak Medium'da duyurdu. WhatsApp, sorunu kabul ederek hızlı bir şekilde bir güncelleme yayınladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SORUNLAR YAŞANDI

"Bir Kez Görüntüle" özelliği, daha önce de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında WhatsApp Web'de benzer bir açık keşfedilmiş ve düzeltilmişti.

Son güncelleme, gizlilik açığının yanı sıra yeni özellikler de getiriyor. Telefon numaralarını kaydetmeden arama yapma ve gelişmiş grup arama yetenekleri bunlardan bazıları.