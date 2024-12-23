iPhone'lardaki WhatsApp özelliği Android telefonlara geldi

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WhatsApp, Android uygulamasına video oynatma hızını ayarlama özelliğini getiriyor. Bu özellik, iOS uygulamasında bir süredir mevcuttu ve şimdi Android kullanıcıları da videoları farklı hızlarda izleyebilecek.

ÜÇ FARKLI HIZ SEÇENEĞİ

WhatsApp'ın Android beta sürümünde test edilen yeni özellik, kullanıcılara üç farklı video oynatma hızı seçeneği sunuyor: Normal, 1.5x ve 2.0x.

Oynatma hızı kontrolü, video ilerleme çubuğunun yanında yer alacak. Kullanıcılar, bu kontrolü kullanarak videoları istedikleri hızda izleyebilecekler.

WhatsApp'ın video oynatma hızı özelliğinin, Android uygulamasının kararlı sürümüne de yakında eklenmesi bekleniyor.

WhatsApp, son dönemde birçok yeni özellik ekledi. Bunlar arasında ChatGPT entegrasyonu, iOS için sanal tuş takımı ve gelişmiş arama özellikleri yer alıyor.