iPhone'lardaki yapay zeka, sahte haber yaydığı için eleştiriliyor: İlk tepki BBC'den

Haber Merkezi

Apple'ın iPhone'larda sunduğu Apple Intelligence özelliği, BBC tarafından eleştirildi. Apple Intelligence'ın BBC News uygulamasından gelen bir bildirimi yanlış özetlemesi ve gerçekte yaşanmamış bir olayı habermiş gibi sunması, tepkilere neden oldu.

APPLE INTELLIGENCE'IN HATASI

Apple Intelligence, BBC News uygulamasından gelen bir bildirimi özetlerken, Luigi Mangione adlı bir kişinin kendisini vurduğunu iddia etti.

Ancak, BBC'nin haberinde böyle bir bilgi yer almıyordu. Apple Intelligence, haberi yanlış yorumlayarak gerçeğe aykırı bir bilgiyi kullanıcılarına sundu.

BBC'DEN TEPKİ

BBC, yaptığı açıklamada Apple ile iletişime geçerek hatanın düzeltilmesini istediğini belirtti.

BBC sözcüsü, "BBC News, dünyanın en güvenilir haber medyasıdır. İzleyicilerimizin, adımıza yayınlanan herhangi bir bilgiye veya gazeteciliğe güvenebilmesi bizim için önemlidir ve buna bildirimler de dahildir." dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER HATALAR YAPMIŞTI

Apple Intelligence, daha önce de benzer hatalar yapmıştı. Geçtiğimiz ay The New York Times'da yayınlanan bir haberde, Apple Intelligence İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tutuklandığını iddia etmişti. Ancak, bu bilgi de gerçeğe aykırıydı.

BİLDİRİM ÖZETLERİ NASIL KULLANILIR

Apple Intelligence'ın bildirim özetleri özelliği, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi modellerinde kullanılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların aldıkları bildirimleri yapay zeka yardımıyla özetliyor.

Bildirim Özetleri özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ayarlar > Bildirimler > Önizlemeleri Özetle bölümüne gidin.