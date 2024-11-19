iPhone'lardan gelen garip sesler kullanıcıların tepkisine neden oldu

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Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, kullanıcıları heyecanlandıran yeni özelliklerle gelmişti.

Ancak güncelleme, beklenmedik sorunları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, iPhone'larından garip sesler geldiğini ve hatta cihazların kendi kendine acil arama yaptığını bildiriyor.

İOS 18'DEKİ GARİP SESLER NEDEN OLUYOR

iOS 18'e güncelleme yapan birçok kullanıcı, iPhone'larından garip sesler gelmeye başladığını fark etti.

Bu sesler, konuşmalara, belirsiz gürültülere ve hatta bazı durumlarda müziklere benzetiliyor.

Kullanıcılar, bu seslerin herhangi bir uygulama açık olmasa bile ve hatta cihaz sessize alınmış olsa bile duyulabildiğini belirtiyor.

Reddit gibi platformlarda paylaşılan bilgilere göre, bazı kullanıcılar, iPhone'larının arka planda çalışmayan uygulamalara rağmen sesler çıkardığını ifade ediyor. Hatta bir kullanıcı, cihazını kullanırken insanların konuşmalarını duyduğunu iddia etti.

APPLE SORUNUN FARKINDA

Apple, kullanıcı şikayetlerinin ardından sorunun farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını açıkladı.

Şirket, kısa süre içinde bir düzeltme yayınlamayı planlıyor. Ancak sorunun kaynağı veya hangi modellerin etkilendiğine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmış değil.

GÜVENLİK RİSKİ VAR MI

Bazı kullanıcılar, iOS 18'deki bu garip seslerin bir güvenlik açığı olabileceğinden endişe ediyor. Ancak uzmanlar, sorunun büyük olasılıkla yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını ve bir güvenlik riski oluşturmadığını belirtiyor.

iOS 18 güncellemesiyle birlikte Apple, iOS 17'nin imzalama sürecini durdurdu. Bu, kullanıcıların iOS 18'deki hatalardan kaçınmak için iOS 17'ye geri dönemeyeceği anlamına geliyor.