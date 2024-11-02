iPhone'ları yasaklamıştı: Endonezya'dan bir yasak da Google'a geldi

Haber Merkezi

Endonezya, teknoloji devlerine karşı aldığı sert önlemlerle gündemde. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iPhone 16 ve Watch Series 10 gibi yeni ürünlerini yatırım taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle yasaklayan Endonezya, şimdi de Google'ın Pixel telefonlarına aynı gerekçeyle satış yasağı getirdi.

YEREL İÇERİK KRİTERLERİ NEDEN ÖNEMLİ

Endonezya hükümeti, ülkede satılan telefonların belirli bir oranda yerel içerik içermesini zorunlu kılıyor.

Bu politikanın amacı, yerel teknoloji endüstrisini desteklemek, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Ancak Google'ın Pixel telefonları bu kriterleri karşılamadığı için satışları yasaklandı.

GOOGLE'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Hendri Antoni Arief, bu yıl kişisel gönderiler veya kabin bagajı eşyaları yoluyla ülkeye tahmini 22 bin adet Pixel cihazının girdiğini, ancak Endonezya'da bu telefonların ticaretinin yasa dışı olduğunu açıkladı.

Google ise yasak kararını görüşmek üzere Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile bir toplantı talep etti.

Endonezya'nın Apple ve Google'a karşı aldığı bu kararlar, diğer teknoloji devleri için de bir uyarı niteliği taşıyor.

Ülkenin yerel içerik politikalarına uyum sağlamayan şirketler, benzer yaptırımlarla karşılaşabilir.

Bu durum, teknoloji şirketlerinin Endonezya pazarına yönelik stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.

iPHONE 16 DA YASAKLANMIŞTI

Endonezya hükümeti, Apple'ın ülkeye yapmayı taahhüt ettiği yatırımları tamamlamasını bekliyor.

Şirketin, Endonezya'da "Apple Akademileri" kurma ve yerel üretim tesisleri açma planları bulunuyor.

Ancak Apple, henüz taahhüt ettiği yatırımın tamamını gerçekleştirmediği için Endonezya hükümeti, iPhone 16 satışına yasak getirdi.