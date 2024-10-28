iPhone'ların sevilen özelliği Android 16 ile telefonlara geliyor

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Android 15'in Pixel telefonlara sunulmasının ardından, Android 16 ile ilgili sızıntılar da gelmeye başladı.

İşletim sisteminin en son beta kodunda, Dinamik Ada'ya benzer bir bildirim sistemi keşfedildi.

ZENGİN DEVAM EDEN BİLDİRİMLER

Android Authority'den Mishaal Rahman, bu özelliğin "Zengin Devam Eden Bildirimler" olarak adlandırıldığını ve ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda kalıcı bildirimler göstereceğini açıkladı.

İPHONE'UN DİNAMİK ADASI'NA RAKİP

Yeni iPhone modellerinde, spor skorları, oynatılan medya veya taksi alma saati gibi bilgileri göstermek için genişleyen bir Dinamik Ada bildirim çubuğu bulunuyor. Zengin Devam Eden Bildirimler de benzer bir işlevsellik sunacak gibi görünüyor.

Bu yeni bildirim sisteminin kanıtı, Android 15 QPR1 Beta 3 sürümünde bulundu. Ancak, beta sürümlerde her zaman olduğu gibi, bu özelliğin Android 16'nın final sürümünde yer alacağının garantisi yok.

YENİ BİLDİRİMLER NASIL ÇALIŞACAK

Uygulamalar, özel metin ve arka plan rengiyle durum çubuğuna bir bildirim barı yerleştirebilecek. Bu bar, canlı bilgiler gösterebilecek. Örneğin, bir uçuşun varış saati gibi.

Şu an için Zengin Devam Eden Bildirimler özelliği etkin değil. Ancak, Rahman bu özelliği çalıştırmayı ve çiplerin nasıl görüneceğini gösteren birkaç taslak oluşturmayı başardı.

Bu barlar, aslında Android 12'den beri var, ancak şu ana kadar sadece arama işlemeyle sınırlıydı.