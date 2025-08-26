iPhone'ların tasarımı baştan aşağı değişiyor: Apple'dan 3 yıllık plan

Apple'ın, iPhone'un tasarımında son yıllarda yaşanan durgunluğa karşı radikal bir çözümle geldiği iddia ediliyor.

Mark Gurman'ın bir raporuna göre şirket, ilk kez art arda üç yıl boyunca büyük tasarım değişiklikleri içeren iddialı bir plan başlattı.

İLK ADIM: 2025'TE IPHONE AİR

Bu planın ilk adımı, MacBook Air stratejisine benzer şekilde daha ince ve hafif olacak olan yeni iPhone Air modeli olacak.

iPhone 17 Plus'ın yerini alacak bu modelde pil ömrü ve kamera gibi konularda bazı ödünler verilecek.

2026'DA KATLANABİLİR IPHONE VE 2027'DE YIL DÖNÜMÜ TASARIMI

Asıl büyük yenilik, 2026'da Samsung'unkilere benzer kitap tarzı ilk katlanabilir iPhone ile gelecek.

Ardından, 2027'de 20. yıl dönümüne özel olarak, her tarafı kavisli cam kenarlı, bugünkü kare tasarımdan tamamen farklı bir "iPhone 20" modeli piyasaya sürülecek.

Bu büyük planların yanı sıra Apple'ın, Siri'yi yenilemek için Google'ın Gemini modelini kullanma görüşmeleri sürerken, son iki ayda Meta'ya en az altı önemli yapay zekâ yöneticisini kaybettiği de belirtildi.

Ayrıca Apple, artan hizmet gelirleri üzerindeki baskıları dengelemek için Apple TV+ fiyatını artırdı ve yeni Health+ hizmeti sunmaya hazırlanıyor.