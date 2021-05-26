İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

Elektrik sıkıntısı yaşayan İran'dan kripto para madenciliğine yasak açıklaması geldi. Ülkede 4 ay boyunca herhangi bir madencilik faaliyetine izin verilmeyecek.

En çok kripto para madenciliği yapan ülkelerden biri olan İran'da, son zamanlarda elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelindeki yaygın elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini 4 ay süreyle yasakladıklarını açıkladı.

Ruhani, mevcut şartlar iyileşene ve halkın yaşadığı sorunlar çözülene kadar kripto para madenciliğine izin verilmeyeceğini vurguladı.

"İZİN VERİLEN TÜKETİM AŞILDI"

Kripto para üretimi için normalde 300 megavata kadar elektrik tüketimine izin verildiğine işaret eden Ruhani, "İzin verilen elektrik, düşük bir oran, ancak mevcut üretim bunun çok üstünde. Kripto para üretiminde kullanılan elektrik 2 bin megavata kadar çıkıyor. Herkes bir köşede bitcoin ve diğer kripto paraları üretiyor." diye konuştu.

Ruhani, kripto para madenciliğinin durdurulmasıyla ilgili takibin Enerji Bakanlığı; Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade etti.

İran genelinde son bir haftada yaşanan yaygın elektrik kesintileri halkın tepkisine yol açmış ve Enerji Bakanı Erdekaniyan, bunun yeterli su kaynaklarının olmaması ve yaz sıcağının erken başlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek halktan özür dilemişti.