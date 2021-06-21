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    İran'da kripto para üretimi nükleer tesisi durdurdu

    İran’da kripto para üretimi nedeniyle Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Tesisi’nin faaliyeti geçici olarak durduruldu.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 10:59
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    İran'da kripto para üretimi nükleer tesisi durdurdu

    Son zamanlarda kripto para üretiminde harcanan enerji birçok ülkenin gündeminde. Örneğin Çin, iklim hedeflerine ulaşmak için kullanılan enerjiyi azaltmaya çalışıyor ve Bitcoin madencilerini ülkeden kovuyor.

    İRAN'DA NÜKLEER TESİS KAPATILDI

    İran Elektrik Şirketi Başkan Yardımcısı Rehşani Mehr, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Tesisi’nin faaliyetinin geçici süre durdurulduğunu aktardı.

    Mehr, kripto para üretimi sebebiyle Buşehr Nükleer Tesisi’nde elektrik üretiminde bin megavat azalma olduğunu açıkladı.

    iran

    Ülkede bir günlük dijital para üretiminin Başkent Tahran’daki harcanan elektriğin yarısına eşit olduğunu söyleyen Mehr, "Elektrik üretiminde azalma olması sebebiyle tesisteki faaliyetlerin 3-4 gün süre ile durdurma kararı alındı." dedi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Eylül tarihine kadar ülke genelinde kripto para üretimine yasak getirildiğini ve tüm kripto para üretim merkezlerinin kapatılacağını açıklamıştı.

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