İspanya Başbakanı: Tekno oligarklar havlasın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başbakan Pedro Sanchez’in, reşit olmayanların sosyal paylaşım ağlarına erişimini sınırlandırmayı ve platform yöneticileri üzerindeki hukuki sorumluluğu artırmayı hedefleyen açıklamaları, teknoloji sektöründe yankı uyandırdı. Daha önce Elon Musk’ın eleştirdiği girişime, bu kez Telegram’ın kurucu ortağı Pavel Durov da tepki gösterdi.

DUROV: "BU BİR ÖZGÜRLÜK TEHDİDİ"

Pavel Durov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Sanchez’in planladığı düzenlemelerin “internet özgürlüğünü tehdit ettiğini” ve “tehlikeli bir yola işaret ettiğini” savundu. 16 yaş altına getirilecek sosyal medya yasağının ve artırılacak yasal kontrollerin, İspanya’yı “koruma söylemi altında bir gözetim devletine” dönüştürebileceğini öne sürdü.

Durov, söz konusu önlemlerin güvenlik sağlamaktan çok “tam kontrole yönelmek ve eleştirel sesleri bastırmak” anlamına geleceğini iddia etti.

SANCHEZ'DEN SERT YANIT: "TEKNO-OLİGARKLAR HAVLASINLAR"

İspanya Başbakanı Sanchez ise ABD merkezli sosyal medya platformu X’teki hesabından Durov’a yanıt verdi. Sanchez, “Tekno-oligarklar havlasınlar. Bu, bizim yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

BAKANLARDAN TELEGRAM PROTESTOSU

Tartışma siyasi cephede de yankı buldu. Ulaştırma Bakanı Oscar Lopez, “Telegram’ı telefonumdan silmek için iyi bir gün. Benim için hiçbir zaman çok faydalı olmadı” diyerek uygulamadan çıktığını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı ve koalisyon ortağı Sumar partisinin lideri Yolanda Diaz ise ABD merkezli Bluesky platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Durov’un eleştirilerle İspanya hükümetini geri adım attıramayacağını belirtti. Diaz, “Dijital tekelleri kıracağız ve teknolojiyi çalışanlara geri vereceğiz. Güç halka aittir, onlara değil.” mesajını paylaştı.

MUSK-SANCHEZ GERİLİMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sanchez’in sosyal medyaya yönelik sınırlama girişimi, daha önce de Elon Musk’ın sert eleştirilerine konu olmuştu. Musk, Sanchez’i “zalim” ve “totaliter” olmakla suçlamış, ağır ifadelerle hedef almıştı.

Yaklaşık iki yıldır süren Musk-Sanchez geriliminde, İspanya Başbakanı, Musk’ın sahibi olduğu X platformunun algoritmasını defalarca “yalan yaymak ve manipülasyon yapmakla” itham etmişti.

"DİJİTAL EGEMENLİKTEN GERİ ADIM YOK"

Sanchez, 3 Şubat’ta Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, sosyal medya şirketlerinin gücünün hükümetleri caydırmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kararlılığımız onların zenginliğinden daha büyük. İspanya bu konuda sıfır tolerans gösterecek ve dijital egemenliği garanti edecektir.” demişti.