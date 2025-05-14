İspanya'da HÜRJET için tarihi anlaşma

AA & Ensonhaber

Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in İspanya’da ortak üretiminin önünü açan mutabakat anlaşması, Madrid’de düzenlenen törende imzalandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma, sadece iki ülke arasındaki savunma iş birliğini değil, aynı zamanda HÜRJET’in Avrupa pazarına açılmasının da kapısını araladı.

İmza töreni, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (FEINDEF) kapsamında yapıldı. Türkiye’nin 32 firma ile İspanya’dan sonra en geniş katılımı sağladığı fuarda gerçekleşen törende, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, İspanya’nın hava kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ve Airbus yetkilileri hazır bulundu.

"SÖZDE DEĞİL, ÖZDE BİR BAŞARI"

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, bugünü Türk savunma havacılığı açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Alpay, “Sözde değil, özde bir başarıya şahitlik ediyoruz. HÜRJET üzerinden somut bir iş birliği adımı atıldı ve dünya buna tanıklık etti.” dedi.

Aynı zamanda TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Alpay, Türkiye’nin artık uçak ve helikopter geliştirme konusunda özgüvenli bir ülke olduğunu vurguladı:

Sadece insansız savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri değiliz, aynı zamanda bu ürünleri kendi envanterine alan ve dünyaya ihraç edebilen bir ekosistem kurduk.

"TÜRKİYE'SİZ BİR AVRUPA BİRLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Alpay, anlaşmanın sadece teknik değil stratejik bir anlam da taşıdığına dikkat çekerek, “Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Bu iş birliği, bunun açık bir göstergesidir” dedi. HÜRJET’in bir öz kaynak projesi olarak doğduğunu ve kendisinin de bu süreçte imzası olduğunu belirten Alpay, Türkiye’nin güçlü bir liderlik ve planlı bir vizyonla yol aldığını vurguladı.

Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ise HÜRJET’in NATO ve AB üyesi bir ülke olan İspanya’da ortak üretiminin, bölge ülkelerine yönelik yeni ihracat fırsatları doğuracağını söyledi. “Bu anlaşma, sadece Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri için değil, bölge güvenliği için de stratejik bir adım” diyen Ezberci, HÜRJET’in Avrupa’da varlık göstermesinin çığır açıcı etkiler yaratacağını ifade etti.

Ezberci ayrıca, Türkiye’nin iki yıl önce sadece bir şirketle katıldığı fuara bu yıl 32 firma ile güçlü bir çıkış yaptığını ve İspanyol basınının bu gelişmeye geniş yer verdiğini aktardı.