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- İtalya, Amazon ve Apple'a 200 milyon eurodan fazla ceza kesti
İtalya, Amazon ve Apple'a 200 milyon eurodan fazla ceza kesti
- AA
- 24.11.2021 - 07:40
- Güncelleme : 24.11.2021 - 07:46
İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'ı yüklü miktarda cezayla karşı karşıya bıraktı.
Kurum'dan yapılan açıklamada, Apple ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.
AB KURALLARINA AYKIRI
Soruşturmada, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.
TOPLAM CEZA 203.2 MİLYAR EURO
Amazon'a 68,7 milyon euro, Apple'a da 134,5 milyon euro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.
"ORANTISIZ VE HAKSIZ"
Amazon’dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.