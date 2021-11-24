İtalya, Amazon ve Apple'a 200 milyon eurodan fazla ceza kesti

İtalya, Amazon ve Apple'a 200 milyon eurodan fazla ceza kesti

Şirketlere, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203.2 milyon euroluk para cezası verildi. Amazon, cezaya tepki gösterdi.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'ı yüklü miktarda cezayla karşı karşıya bıraktı.

Kurum'dan yapılan açıklamada, Apple ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.

AB KURALLARINA AYKIRI

Soruşturmada, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

TOPLAM CEZA 203.2 MİLYAR EURO

Amazon'a 68,7 milyon euro, Apple'a da 134,5 milyon euro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.

"ORANTISIZ VE HAKSIZ"

Amazon’dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.