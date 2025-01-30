İtalya, Çinli yapay zeka DeepSeek için inceleme başlattı

Haber Merkezi

Yapay zeka dünyasının yeni yıldızı DeepSeek, veri gizliliği konusunda ilk resmi soruşturma talebini İtalya'dan aldı.

Avrupa'daki tüketici gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu Euroconsumers, DeepSeek'in Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uyup uymadığı konusunda soruşturma açılmasını talep etti.

İTALYA HAREKETE GEÇTİ

İtalyan DPA, DeepSeek'e veri işleme politikaları hakkında bilgi talebinde bulundu. "Milyonlarca İtalyanın verileri risk altında" uyarısında bulunan DPA, DeepSeek'in 20 gün içinde yanıt vermesini bekliyor.

ÇİN'DEKİ SUNUCULAR VE VERİ AKTARIMI

DeepSeek'in Çin'de faaliyet göstermesi ve verileri Çin'deki sunucularda barındırması, veri gizliliği konusunda endişeleri artırıyor.

DeepSeek'in gizlilik politikası, verilerin "uygulanabilir veri koruma yasalarına uygun olarak" Çin'e aktarıldığını belirtse de İtalyan DPA, daha detaylı bilgi talep ediyor.