İtalya, Meta'yı 938 milyon dolarlık vergi kaçırmakla suçluyor

Haber Merkezi

İtalya'da Meta Platforms hakkında yürütülen vergi kaçırma soruşturması tamamlandı.

Milano savcılığı, Meta'nın İrlanda biriminin iki yöneticisinin 887,6 milyon euro (937,93 milyon dolar) tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturulduğunu açıkladı.

Soruşturma, Meta'nın kullanıcı kayıtlarının vergilendirilmesi gereken bir işlem olup olmadığına odaklanıyor.

İtalyan vergi polisi, kullanıcıların kişisel verileri karşılığında Meta'nın sunduğu hizmetlerin vergilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

META'NIN SAVUNMASI

Meta, vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve faaliyet gösterdiği ülkelerde gerekli tüm vergileri ödediğini belirtiyor. Şirket, İtalyan yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu ifade ediyor.

Meta ile İtalya Gelir İdaresi arasında vergi sorunu çözülmeye çalışılıyor. İtalyan vergi dairesi, Meta'ya kendi gözlemlerini içeren bir rapor gönderdi ve Meta'nın 60 gün içinde bu rapora yanıt vermesi gerekiyor.

KDV UYGULAMASI TARTIŞMASI

Meta, kullanıcıların kişisel verileri karşılığında sunduğu hizmetlerin KDV'ye tabi tutulması gerektiği görüşüne katılmıyor. Bu konudaki anlaşmazlık, İtalyan vergi dairesi ile Meta arasında devam ediyor.

İtalyan vergi dairesi, konunun hassasiyeti nedeniyle Avrupa Komisyonu KDV Komitesi'ne teknik değerlendirme talebinde bulundu. Komitenin vereceği görüş, sosyal ağların vergilendirilmesi konusunda önemli bir emsal oluşturabilir.