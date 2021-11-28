İtalya'dan Apple ve Google'a ceza

İtalya'nın antitröst düzenleyicisi, veri kullanımındaki belirsizlikler nedeniyle Google ve Apple'a para cezası verdi.

İtalya'nın antitröst düzenleyicisi, Google ve iPhone üreticisi Apple'a kullanıcı verilerinin ticari kullanımıyla bağlantılı "saldırgan uygulamalar" nedeniyle ayrı ayrı 10 milyon euro ceza kesti.

Bir yetkili, yaptığı açıklamada iki teknoloji şirketinin de hizmetlerine erişenlerin verilerini nasıl topladıkları ve kullandıkları konusunda "açık ve anında bilgi" sağlamadığını söyledi.

TEMYİZE GİDECEKLER

Hem Google hem de Apple, antitröst kararına katılmadıklarını ve temyize gideceklerini açıkladı.

İtalya'nın antitröst düzenleyicisinden bir yetkili; kullanıcılar Google hesabı açarken, sistemin veri kullanımına ilişkin şartlar ve koşulların kabul edilecek şekilde ayarlandığını söyledi.

Antitröst düzenleyicisi, Apple söz konusu olduğunda ise kullanıcıların bu konuda bir seçeneği olmadığını ekledi.

Düzenleyicinin görüşünü "yanlış" olarak nitelendiren Apple, "Tüm kullanıcılara endüstri lideri şeffaflık ve kontrol sağlıyoruz. Böylece kullanıcılar, hangi bilgilerin paylaşılıp paylaşılmayacağını ve nasıl kullanılacağını seçebilir." dedi.