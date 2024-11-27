James Webb, Sombrero Galaksisi'nin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakaladı

AA & Ensonhaber

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Sombrero Galaksisi'nin nefes kesici bir görüntüsünü yakaladı.

Bu yüksek çözünürlüklü görüntü, galaksinin tozlu halkasının karmaşıklığını ve merkezindeki parlak çekirdeğin gizemlerini gözler önüne seriyor.

JWST'nin Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) ile elde edilen görüntü, galaksinin daha önce hiç görülmemiş detaylarını ortaya koyuyor.

Sombrero Galaksisi, Dünya'dan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Meksika şapkasına benzeyen şekliyle bilinen bir sarmal gökada.

JWST'nin yakaladığı yeni görüntü, galaksinin dış halkasındaki toz bulutunun daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntülere göre çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

TOZ BULUTUNUN İÇ YÜZEYİ GÖRÜNTÜLENDİ

JWST'nin kızılötesi görüş yeteneği sayesinde, Sombrero Galaksisi'nin toz bulutunun iç yüzeyi ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde görüntülendi.

JWST'nin elde ettiği veriler, Sombrero Galaksisi'nde yer çekimi tarafından bir arada tutulan yüz binlerce yaşlı yıldızdan oluşan yaklaşık 2 bin küresel yıldız kümesinin bulunduğunu gösteriyor.

Ayrıca, galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik olduğu düşünülüyor.

JWST'nin Sombrero Galaksisi görüntüleri, galaksinin yapısı, oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Bu bilgiler, gök bilimcilerin evrenin gizemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.