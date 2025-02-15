James Webb Uzay Teleskobu yeni doğan yıldızı görüntüledi

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25 Aralık 2021'de fırlatılan JWST, şimdiye kadar inşa edilmiş en gelişmiş uzay gözlemevi olarak kabul ediliyor.

6,5 metrelik altın kaplamalı aynası ve güçlü kızılötesi cihazlarıyla yıldızların, galaksilerin ve hatta ötegezegenlerin oluşumunu incelemek için tozun içinden bakabiliyor.

Erken evrenden galaksileri ortaya çıkarmak için bize derin uzayın muhteşem görüntülerini sunan JWST, evrenin sırlarını aydınlatmaya devam ediyor.

PROTOSTAR HH30: YENİ BİR YILDIZIN DOĞUŞU

JWST'nin son gözlemi olan protostar HH30, yeni doğan bir yıldızın etrafındaki protoplanet diskini gözler önüne seriyor.

Bu disk, gaz ve tozdan oluşuyor ve yıldızın büyümesini sağlıyor. Görüntüde, diskten fışkıran bir jet ve konik şekilde dışarı akan gaz ve toz bulutları da görülebiliyor.

Bu yapılar, yıldızın nasıl oluştuğu ve evrimleştiği hakkında önemli bilgiler sunuyor.

BİLİM İNSANLARI İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Bu görüntü, bilim insanları için yıldız oluşumu ve gezegen sistemlerinin evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Özellikle gezegenlerin nasıl oluştuğu ve bu süreçte hangi faktörlerin rol oynadığı gibi sorulara cevap bulmak için önemli veriler elde ediliyor.