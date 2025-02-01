James Webb, yıldızlar arası tozları görüntüledi

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JWST, yıldızlararası tozun daha önce hiç görülmemiş ayrıntılı görüntülerini elde etti.

Birkaç yüz yıl önce patlayan bir yıldızın kalıntısı olan Cassiopeia A yakınlarındaki toz bulutları, JWST'nin kızılötesi kameraları tarafından şaşırtıcı bir netlikle görüntülendi.

IŞıK YANKISI

Cassiopeia A'dan yayılan ışık, yıldızlararası tozdan yansıyarak "ışık yankısı" olarak bilinen bir fenomen oluşturuyor. JWST, bu ışık yankılarını günlük olarak gözlemleyerek toz bulutlarındaki değişimleri tespit edebiliyor.

"SOĞAN GİBİ KATMANLAR"

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden astronom Josh Peek, "Katmanları bir soğan gibi görüyoruz. Gördüğümüz her yoğun, tozlu bölgenin ve görmediğimiz çoğu bölgenin iç kısmının buna benzediğini düşünüyoruz. Daha önce hiç içlerine bakamamıştık." dedi.

JWST'nin kızılötesi kameraları, daha önceki teleskopların algılayamadığı sönük ışığı görüntüleyebiliyor. Cassiopeia A yakınlarındaki toz bulutunun karmaşık yapısı, JWST sayesinde ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde gözlemlendi.

Yıldızlararası ortamın, düğümler ve girdaplarla dolu yoğun malzeme tabakalarından oluştuğu keşfedildi. Araştırmacılar, bu yapıların uzaydaki manyetik alan çizgileriyle ilişkili olabileceğine inanıyor.

YENİ KEŞİFLER BEKLENİYOR

JWST'nin gözlemleri, yıldızlararası toz ve manyetik alanlar hakkında yeni keşiflere yol açabilir. Araştırmacılar, JWST verilerini daha detaylı analiz ederek daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.