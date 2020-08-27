Japonya, uzay tehditlerine karşı ABD ile iş birliği yapıyor

Japonya, uzay tehditlerine karşı ABD ile iş birliği yapıyor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dış uzay sahasındaki tehditlere karşı ülkesinin caydırıcılığını güçlendirmek için ABD ile iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

Son zamanlarda oldukça kızışan uzay yarışında geride kalmak istemeyen ülkeler, uzay tehditlerine karşı da çeşitli yatırımlar yapıyor.

Bu ülkelerden biri olan Japonya, uzay tehditlerine karşı ABD ile olan ilişkilerini güçlendirmek için çeşitli adımlar atıyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, ABD Uzay Kuvvetleri (USSPACECOM) Komutanı General John Raymond'ı kabul etti.

Abe ve Raymond, ABD ile Japonya arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, ABD’nin 2024’e Ay'a astronot gönderme planlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"ABD İLE İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Görüşmede, salgın sürecinde uluslarası ilişkilerin belirsizlikler yaşadığını kaydeden Abe, “ABD-Japonya ortaklığının önemi artıyor. Caydırıcılığı güçlendirmek için uzay sahasında ABD ile iş birliğini derinleştirmek istiyoruz.“ dedi.





ABD Uzay Kuvvetleri (USSPACECOM) Komutanı General Raymond, dış uzayı çevreleyen durumun kritik seviyesini koruduğunu dile getirerek, “En önemli partner olarak gördüğümüz Japonya ile somut iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Görüşmede, USSPACECOM ile Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde mayısta kurulan Uzay Operasyonları Filosu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini konuları da ele alındı.

JAPONYA UZAY FİLOSU 2023'TE TAM KAPASİTEDE OLACAK

Başkent metropolündeki Fuçuu Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssünde mayısta göreve başlayan uzay filosunun; dış uzayda gözlem ve raporlama faaliyetinin yanı sıra, Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışarak 2023’te tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.

UZAY FİLOSU MAYISTA KURULMUŞTU

Japonya Savunma Bakanlığı, dış uzaydaki Japon uydularını korumak amacıyla Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) bağlı ilk uzay operasyon birimini geçtiğimiz mayıs ayında kurmuştu.

Yeni uzay filosu, Japonya’nın uzayda bulunan uydularını, şüpheli uydu ve uzay çöplerinden korumak için gözlem ve raporlama faaliyeti yürütecek.