Japonya ve İsrail, Ay toprağından oksijen üretecek

Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimini amaçlayan deneysel projede iş birliğine gitti.

Bildiğiniz gibi ABD ve diğer birçok ülke, yakın gelecekte önce Ay'a gitmek ve buraya kurulacak üs ile Mars'a ulaşmanın planlarını yapıyor.

Ay'a kalıcı yerleşebilmek için ise oksijen oldukça önemli bir etken. Şimdilerde bazı şirketler, bu sorunu ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kyodo ajansına göre, Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek.

AY TOPRAĞINDAN OKSİJEN

Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip, elektroliz ederek oksijen üretmeyi deneyecek.

Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek." dedi.

Helios CEO'su Jonathan Geifman, Ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor. Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı görevde teknik ekipman tedarik edecek.