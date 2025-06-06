Japonya'nın özel Ay iniş görevi başarısızlıkla sonuçlandı

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Tokyo merkezli uzay şirketi ispace'in ikinci Ay'a iniş görevi de başarısızlıkla sonuçlandı. "Resilience" adlı uzay aracının Ay'a yumuşak iniş yapması planlanıyordu ancak araçla iletişim kesildi ve Ay yüzeyine çarptığı doğrulandı.

İLETİŞİM KESİLDİ, GÖREV BAŞARISIZ

ispace, "Resilience" adlı Ay iniş aracıyla, Mare Frigoris bölgesine planlanan inişten iki dakikadan az bir süre önce iletişimin kesildiğini açıkladı. Şirket, iniş aracının Ay'a çarptığını ve başarılı bir iniş ihtimalinin kalmadığını doğruladı.

Bu, ispace'in özel sektör tarafından finanse edilen Ay misyonlarında yaşadığı ikinci büyük hayal kırıklığı oldu. Şirket, şimdi başarısızlığın nedenini araştırıyor.

GÖREVİN HEDEFİ

15 Ocak'ta bir Falcon 9 roketiyle fırlatılan Resilience, Ay'a indikten sonra Tenacious adlı bir mikro geziciyi konuşlandıracak ve çeşitli bilimsel deneyler yapacaktı.

Görevde ayrıca Tayvan'dan bir radyasyon sondası ve Malezya'dan bir yosun yetiştirme deneyi de bulunuyordu.

Japonya'dan bir şirketin de ay suyundan hidrojen ve oksijen üretmeyi amaçlayan bir teknoloji gösterisi yapması planlanıyordu. Ancak aracın düşmesiyle tüm bu hedefler de suya düşmüş oldu.

Bu, ispace'in ikinci başarısız Ay inişi denemesi oldu; ilk araç Nisan 2023'te bir yazılım hatası nedeniyle Ay'a düşmüştü.

Ispace kurucusu ve CEO'su Takeshi Hakamada, bu son başarısızlığın nedenini belirlemek için verileri titizlikle analiz edeceklerini belirtti.

Bu aksaklığa rağmen şirket, Ay keşfi hedeflerinden vazgeçmiyor. Ispace, 2027 yılında Apex 1.0 adı verilen daha büyük bir iniş aracı kullanarak iki yeni ispace Ay görevi daha başlatmayı planladığını açıkladı.