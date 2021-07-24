Jeff Bezos'la uzaya giden Oliver Daemen: Amazon'dan hiçbir şey almadım

Jeff Bezos'la uzaya giden Oliver Daemen: Amazon'dan hiçbir şey almadım

Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'la uzaya çıkan 18 yaşındaki Oliver Daemen, şimdiye kadar Amazon'dan hiçbir şey almadığını söyledi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, son yıllarda uzay çalışmalarına hız vermiş durumda.

Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı, ABD'nin Teksas eyaletinden geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılmış ve daha sonra geri dönmüştü.

18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Oliver Daemen, uçuştan sonra yolculuk sırasındaki konuşmaları paylaştı.

"AMAZON'DAN HİÇBİR ŞEY ALMADIM"

Reuters ile yaptığı röportajda Daemen, “Jeff’e Amazon’dan şimdiye kadar hiçbir şey almadığımı söyledim. Ve o, ‘oh, vay, bunu en son duyduğumdan bu yana uzun zaman oldu’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Daemen, başlangıçta Bezos ve ekibiyle uçuşa gitmeyecekti. Kimliği hâlâ bilinmeyen ve koltuk için 28 milyon dolar ödeyen artırmanın galibi, program çakışmaları nedeniyle gidemeyeceğini söyledi.

Müzayedeye katılan ve ikinci uçuşta zaten bir yer edinmiş olan Daemen daha sonra listede üst sıralara yükseldi. Koltuğunun parasını da babası Joes Daemen ödedi.

Uzaya giden en genç insan olarak tarihe geçen Daemen, profesyonel olarak ne yapmak istediğinden emin olmadığını, ancak uzay yolculuğuna odaklanmayı düşüneceğini söyledi.