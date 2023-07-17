Jelatini açılmayan ilk iPhone, 158 bin dolara satıldı Kutusundan hiç çıkmayan 2007 model iPhone, çıkarıldığı açık artırmada 158 bin 644 dolara alıcı buldu.

ensonhaber.com

Apple’ın ilk olarak 2007’de tanıttığı iPhone, telefon pazarında dengeleri değiştirdi ve birçok markaya ilham kaynağı oldu.

15 yıl önce Steve Jobs, ilk iPhone’u tanıtırken “Dokunmatik geniş ekranlı iPod, devrimsel bir cep telefonu ve çığır açan internet iletişim cihazı” ifadelerini kullanmıştı.

O zamandan bu zamana çok şey değişti ve iPhone, Apple’ı dünyanın en büyük şirketi yaptı.

Kutusu açılmamış ilk iPhone'a rekor teklif

Kutusundan hiç çıkmayan 2007 model iPhone, çıkarıldığı açık artırmada 158 bin 644 dolara alıcı buldu.

Bu satış, geçmişte kaydedilen 63 bin 356 dolarlık ve 54 bin 904 dolarlık fiyatları geride bırakarak yeni bir rekor anlamına geliyor.

İlk iPhone neler sunuyordu

Klasikleşen uygulama ızgarası, işlevsel tek ana tuş ve tamamen dokunmatik klavye ve kontrol imkanı, ilk iPhone’un öne çıkan detayları arasındaydı.

Telefon, her ne kadar internet ve medya tüketimine hazır olsa da o zamanlar 3G ve App Store dahil olmak üzere bir dizi temel özellikten yoksundu.

3,5 inç dokunmatik ekranla gelen ilk iPhone, kullanıcılara 320 x 480 piksel çözünürlük sunuyordu. 2MP tek bir arka kameraya sahip iPhone'un önünde ise herhangi bir kamera bulunmuyordu.

4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri sunan telefon, yalnızca 2G desteği sunuyordu ve gücünü tek çekirdekli ARM 11 işlemciden alıyordu.

Öte yandan telefon, 1400 mAh bataryasıyla yalnızca 8 saat telefonla konuşma süresi sunuyordu.

Apple’ın ilk akıllı telefonu olan iPhone’un 4 GB’lık modeli için açıklanan lansman fiyatı 499 dolar, 8 GB hafızalı modeli içinse 599 dolar olmuştu.

Apple'ın açıkladığı resmi rakamlara göre ilk iPhone, dünya genelinde tam 1.3 milyon satış adedine ulaştı.